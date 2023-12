Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Broadcom-Aktie. (Analyse vom 08.12.2023)



Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

864,00 EUR +1,28% (08.12.2023, 10:58)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

922,26 USD +2,06% (07.12.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gerade so habe Broadcom im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Bei der Prognose für das neue Jahr zeichne sich jedoch eine klare Wachstumsabschwächung ab. Immerhin könne das Thema KI die Anleger wieder versöhnen - denn hier werde ordentlich Wachstum erwartet.Broadcom habe im vierten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,06 Dollar erzielt und damit die Konsenserwartung der Wall Street von 10,96 Dollar pro Aktie übertroffen. Der Umsatz habe mit 9,3 Milliarden Dollar im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen.Das Wachstum sei mit 4 Prozent damit nicht gerade berauschend ausgefallen. Und wäre das starke KI-Geschäft mit den Hyperscalern nicht gewesen, welches die Schwächen im Kerngeschäft habe ausgleichen können, wäre es zu einer ordentlichen Enttäuschung gekommen. Aber Broadcom profitiere vom neuen Trend, wie auch CEO Hock Tan klargestellt habe."Der Umsatz mit generativer KI, der von Ethernet-Lösungen und kundenspezifischen KI-Beschleunigern angetrieben wird, machte im vierten Quartal fast 1,5 Milliarden Dollar und damit rund 20 Prozent des gesamten Umsatzes im Semiconductor-Solutions-Segment aus, während das andere Geschäft im Segment mit rund 6 Milliarden Dollar recht stabil blieb", so Tan im Rahmen des Earnings-Calls. Über alle Segmente hinweg wolle man zudem den KI-Anteil im nächsten Jahr auf 25 Prozent steigern.Anleger hätten angesichts dieser Prognose jedenfalls enttäuscht reagiert. Denn mittlere einstellige Wachstumsraten seien eine klare Verlangsamung gegenüber den vorangegangenen Jahren.Am Ende habe es dann aber ein Detail gegeben, über das sich die Anleger hätten freuen können. Die Quartalsdividende werde um etwa 14 Prozent von 4,60 Dollar je Aktie auf 5,25 Dollar je Aktie erhöht. Das würde zu aktuellen Kursen einer Dividendenrendite von 2,3 Prozent entsprechen.Sei es direkt nach den Zahlen rund 2,4 Prozent nach unten gegangen, habe das Management mit den attraktiven Zukunftsaussichten rund um die KI die Wogen schnell wieder glätten können. Am Ende stehe ein nachbörslicher Verlust von 0,6 Prozent. Der hervorragenden Performance der Broadcom-Aktie in diesem Jahr tue dies natürlich keinen Abbruch.