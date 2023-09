Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

816,00 EUR -4,09% (01.09.2023, 13:46)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

923,43 USD +0,06% (31.08.2023)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Broadcom habe am Donnerstag nach Handelsschluss seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Nach der starken Performance der Aktie seien die Erwartungen dementsprechend hoch gewesen. Anleger hätten deshalb enttäuscht reagiert, nachdem Broadcom eine eher triste Geschäftsprognose gegeben habe.Broadcom habe im dritten Quartal 2022/2023 den Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 8,87 Milliarden Dollar erhöht, was allerdings das langsamste Wachstum seit Jahren sei. Das bereinigte EBITDA sei um fünf Prozent auf 5,801 Milliarden Dollar angewachsen. Die EBITDA-Marge habe 65 Prozent (Vorjahr: 65 Prozent) betragen.Das Nettoergebnis habe bei 3,303 Milliarden Dollar (Vorjahr: 3,074 Milliarden Dollar) gelegen. Der Gewinn je Aktie habe 10,54 Dollar, 0,11 Dollar mehr als die Analystenschätzung betragen.Broadcom ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Investierte Anleger halten weiterhin an dem Papier fest, Neueinsteiger warten ab, so Philipp Schleu. (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link