Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (05.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Ein stillerer Profiteur des KI-Booms sei der US-Halbleiterhersteller Broadcom. Im Sog von NVIDIA haben das Papier seit Jahresanfang die Hälfte an Wert zugelegt. Anleger der ersten Stunde hätten sogar ein kleines Vermögen aufgebaut.Broadcom entwickele und vertreibe fortschrittliche integrierte Schaltkreise für drahtlose Kommunikation, Netzwerkinfrastruktur, Breitbandkommunikation, Datenzentren und industrielle Anwendungen. Nur einige der vielen namhaften Kunden von Broadcom seien Apple, Microsoft, Google und Intel.Vor dem Spin-off im Jahr 1999 habe das Unternehmen zu HP gehört. Ursprünglich gegründet worden sei es im Jahr 1961 unter dem Namen HP Associates. Der Chip-Riese sei v.a. für seine großen Akquisitionen und Fusionen bekannt.Wer zum IPO im Jahr 2009 1.000 Euro investiert habe, besitze heute mit reinvestierten Dividenden Aktien im Wert von 75.000 Euro. Diese Performance (plus 7.384%) sei im Vergleichszeitraum stärker als die von Apple (plus 3.370%)."Der Aktionär" habe bei der Broadcom Aktie im März zum Kauf geraten. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen. Das Kursziel des "Aktionärs" laute1.050 Euro, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link