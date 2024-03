NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (21.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Die geldpolitische Entscheidung der FED habedie Wall Street auf neue Höhen geführt. Besonders stark würden sich erneut Tech-Titel wie Broadcom zeigen. Die Aktie habe zuletzt eine Konsolidierung durchlaufen und starte jetzt wieder durch. Auch die Großbank Barclays sehe weiteres Potenzial und stufe Broadcom wieder mit "overweight" ein, da das Unternehmen gut positioniert sei, um von der zweiten Welle der KI zu profitieren. Es werde erwartet, dass das Wachstum im nächsten Jahr eine Größenordnung von mittleren bis hohen 20% erreiche und sich längerfristig beschleunigt. Dies habe Barclays dazu veranlasst, das Kursziel für Broadcom auf 1.405 USD festzusetzen.Das Papier des Hardware- und Softwareunternehmens lege aktuell im US-Handel 8,7% zu. Damit würden die Bullen, nach einer kurzzeitigen Konsolidierung bis an die psychologisch wichtigen 1.200-USD-Marke, wieder das Allzeithoch bei 1.438 USD ins Visier nehmen.Die Broadcom-Aktie profitiere von den positiven Stimmen von den Experten. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2024)