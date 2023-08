Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

816,70 EUR -0,10% (30.08.2023, 12:40)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

889,93 USD +3,35% (29.08.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (30.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hätten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank FED im September erneut aufleben lassen und den Börsen in Europa, den USA und Asien Schub gegeben. Ob der Inflationsdruck auch hierzulande nachlasse, werde sich am Nachmittag zeigen, wenn die Verbraucherpreise für Deutschland für den Monat August veröffentlicht würden.Eine der Top-Aktien 2023 seien die Broadcom-Papiere. Der Chiphersteller profitiere stark von der KI-Fantasie der Anlegerschaft. Der Kurs sei in diesem Jahr bereits um rund 61 Prozent in die Höhe geklettert. Auch ein neues Allzeithoch bei 921,78 Dollar habe der Titel aufgestellt.Die vergangenen Wochen seien von Gewinnmitnahmen geprägt gewesen. Interessant sei, dass die Konsolidierung trotz des starken Anstiegs zuvor nur bis an die Unterstützung an der psychologisch wichtigen 800-Dollar-Marke verlaufen sei und damit in der Spitze nur 11,9 Prozent umgefasst habe. Nun würden die Bullen wieder das Ruder übernehmen.Die Broadcom-Aktie sei nicht aufzuhalten und die AKTIONÄR-Empfehlung gebe weiter Gas. Gleichzeitig wird uns das Thema KI länger begleiten und damit besitzt der Titel weiterhin Potenzial nach oben, so Tim Temp von "Der Aktionär".Risikofreudige könnten weiterhin zugreifen. Als Kursziel strebe DER AKTIONÄR die Marke von 1.050,00 Euro an. Zur Absicherung werde ein Stopp bei 630,00 Euro platziert. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link