Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.179,80 EUR +2,36% (25.01.2024, 15:02)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.253,87 USD +2,25% (24.01.2024)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (25.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Technologiebörse NASDAQ habe am Mittwoch ihre tags zuvor unterbrochene Rekordjagd wieder aufgenommen. Die Berichtssaison laufe gut an, insbesondere Tech-Titel hätten bisher positiv überraschen können. Auch bei der Broadcom-Aktie laufe es stark, auch ohne dass das Unternehmen bisher neue Quartalszahlen veröffentlich habe.Eines der Highlights im gestrigen US-Handel seien die Zahlen von Netflix gewesen, die auch den NASDAQ 100 beflügelt hätten. Der Auswahlindex NASDAQ 100 habe 0,55 Prozent höher bei 17.499 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 habe letztlich 0,08 Prozent auf 4.868 Punkte gewonnen und ebenfalls erneut eine Bestmarke erreicht.Dagegen sei der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,26 Prozent auf 37.806 Punkte unter seinem Rekordwert vom Montag geblieben - trotz einer Bestmarke von Schwergewicht Microsoft, dessen Börsenwert erstmals die Marke von drei Billionen US-Dollar erreicht habe.Die Aktie des Halbleiterspezialisten Broadcom sei im Höhenrausch. Die Aktie habe in den vergangenen Tagen einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Bereits in der Jahresendrally habe der Kurs die magische 1.000-Dollar-Marke geknackt. Inzwischen seien weitere 27 Prozent Kursgewinne aufgelaufen.Der erste technische Support befinde sich an der 1.200-Dollar-Marke. Etwas tiefer, bei rund 1.040 Dollar, befinde sich mit dem GD50 der nächste Unterstützungsbereich.Die Broadcom-Aktie befinde sich im Rally-Modus. Nun drohe kurzfristig aber ein Rücksetzer, da der RSI-Indikator eine Überhitzung signalisiere.Für risikofreudige Anleger sind solche Konsolidierungsphasen interessante Einstiegschancen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)