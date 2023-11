NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

950,24 USD -2,92% (27.11.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (28.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "buy" ein.BofA Securities aktualisiere das Modell von Broadcom nach dem Abschluss der VMware-Übernahme, da es einen Gewinnzuwachs im mittleren einstelligen Bereich zeige. Kurzfristige makroökonomische Faktoren würden zu den Hauptrisiken gehören, aber jede Aktienvolatilität nach Abschluss der VMware-Übernahme sollte als "verbesserte Kaufgelegenheit" betrachtet werden, so das Unternehmen in einer Research Note.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Broadcom weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 1.050 auf 1.200 USD. (Analyse vom 27.11.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:872,10 EUR +0,53% (28.11.2023, 12:05)