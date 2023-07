Alleine für Dividenden-Fans ist die Aktie langfristig ein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur British American Tobacco plc. BAT komme auf eine knackige Rendite von 7,57 Prozent bei einem KGV von 10. Die Aktie habe nach einem langen Abwärtsmove vor rund zehn Tagen wieder nach oben gedreht. Auf dem aktuellen Kursniveau sei eine Position vertretbar. (Analyse vom 26.07.2023)



British American Tobacco (ISIN: US1104481072, WKN: 916671, Ticker-Symbol: BMTA, NYSE-Symbol: BTI) bietet Verbrauchern weltweit Tabak- und Nikotinerzeugnisse an. Das Unternehmen bietet Dampf-, Tabakerhitzungs- und moderne orale Nikotinprodukte, brennbare Produkte und traditionelle orale Produkte wie Snus und feuchten Schnupftabak an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, glo, Newport, Camel, Natural American Spirit. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Einzelhandel. (26.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: US1104481072, WKN: 916671, Ticker-Symbol: BMTA, NYSE-Symbol: BTI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) komme beim Ausbau seines Geschäfts mit neuen Produkten wie E-Zigaretten und Tabak zum Erhitzen voran. Der Bereich mit Marken wie Vuse und Glo bleibe aber trotz des starken Wachstums erst einmal ein kleiner Teil des Konzerns. Konzernweit habe der Erlös im ersten Halbjahr um 4,4 Prozent auf 13,4 Milliarden Pfund (rund 15,6 Mrd. Euro) zugelegt, wie der Hersteller von Pall-Mall- und Lucky-Strike-Zigaretten am Mittwoch in London mitgeteilt habe. Währungsbereinigt habe das Plus 2,6 Prozent betragen.Der Erlös mit Zigaretten-Alternativen sei um 29 Prozent auf fast 1,7 Milliarden Pfund gewachsen. Bis 2025 solle er auf 5 Milliarden Pfund steigen. "In den neuen Kategorien machen wir große Fortschritte. Wir sind jetzt nahe an der Gewinnschwelle", habe der neue Konzernchef, Tadeu Marroco, gesagt. Er gehe davon aus, dass die Sparte mit neuen Produkten im kommenden Jahr profitabel werde.Über alle Sparten hinweg habe der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent auf gut 6 Milliarden Pfund zugelegt. Analysten hätten mit etwas weniger gerechnet. Ein Jahr zuvor habe der Konzern wegen einer hohen Abschreibung auf das Russlandgeschäft nicht einmal die Hälfte ausgewiesen.Jefferies habe die Einstufung für British American Tobacco nach den Halbjahreszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 4.100 Pence belassen. Analyst Owen Bennett habe jedoch moniert, dass der Tabakkonzern nach wie vor mit operativen Problemen und negativen Währungseffekten zu kämpfen habe.Viele Analysten und Aktionäre würden in den nächsten Monaten positive Impulse vom neuen Konzernchef Tadeu Marroco erwarten. Die BAT-Aktie habe schließlich in den vergangenen fünf Jahren etwa 5 Prozent Verlust gemacht, während Papiere von Philipp Morris mehr als 50 Prozent eingebracht hätten.Zentrale Aufgabe für Konzernchef Marroco sei es, Herausforderungen wie Rauchverbote und den Trend zu rauchfreien Alternativen anzugehen. BAT habe in den vergangenen Jahren bereits in E-Zigaretten investiert. Weitere Anpassungen an Verbrauchertrends seien elementar.Gelinge es BAT, das Portfolio weiter zu diversifizieren, könne der Tabakkonzern auch langfristig in einer schwächelnden Branche gutes Geld verdienen.