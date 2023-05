Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:



Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

30,785 EUR +0,88% (19.05.2023, 14:10)



London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

26,68 GBP +0,44% (19.05.2023, 14:10)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (19.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) unter die Lupe.Eine hohe Dividende sowie eine günstige Bewertung würden die Aktie der British American Tobacco grundsätzlich attraktiv machen. Operativ würden sich jedoch die Probleme häufen. Deshalb solle ein Wechsel in der Führungsebene frischen Wind bringen. Auch aus charttechnischer Sicht seien neue Impulse dringend notwendig.Tadeu Marroco habe als neuer Chef von British American Tobacco das Ruder von Jack Bowles übernommen, der den Konzern seit 2019 geleitet habe. Marroco, der bereits seit 1992 für BAT tätig sei, habe am Montag offiziell seine neue Position angetreten.Der Führungswechsel komme für Analyst Jared Dinges von JPMorgan nicht vollkommen überraschend. BAT sei wegen des illegalen Verkaufs von Tabakprodukten an Nordkorea zu einer Strafe von über 629 Millionen Dollar verurteilt worden. Die Sanktionsverstöße seien zum Teil unter Bowles Verantwortung gefallen.Zentrale Aufgabe für Marroco dürfte es sein, Herausforderungen wie Rauchverbote und den Trend zu rauchfreien Alternativen anzugehen. BAT habe in den vergangenen Jahren bereits in E-Zigaretten investiert. Weitere Anpassungen an Verbrauchertrends seien elementar für die gesamte Branche.Anleger lassen trotz einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent und einem KGV von 10 vorerst die Finger von der Aktie, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link