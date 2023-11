NYSE-Aktienkurs BAT ADR-Aktie:

29,86 USD +0,07% (31.10.2023)



ISIN BAT ADR-Aktie:

US1104481072



WKN BAT ADR-Aktie:

916671



Ticker-Symbol BAT ADR-Aktie:

BMTA



NYSE-Symbol BAT ADR-Aktie:

BTI



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: US1104481072, WKN: 916671, Ticker-Symbol: BMTA, NYSE-Symbol: BTI) bietet Verbrauchern weltweit Tabak- und Nikotinerzeugnisse an. Das Unternehmen bietet Dampf-, Tabakerhitzungs- und moderne orale Nikotinprodukte, brennbare Produkte und traditionelle orale Produkte wie Snus und feuchten Schnupftabak an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, glo, Newport, Camel, Natural American Spirit. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Einzelhandel. (01.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley nehmen die Coverage der ADR-Aktie von British American Tobacco plc (ISIN: US1104481072, WKN: 916671, Ticker-Symbol: BMTA, NYSE-Ticker-Symbol: BTI) mit dem Rating "overweight" auf.Morgan Stanley gehe davon aus, dass die Nutzerbasis des Unternehmens weltweit weiter wachsen werde, vor allem durch das Wachstum des NGP-Portfolios, insbesondere im Bereich Vaping in den USA, das nach Ansicht des Unternehmens die Schwäche des US-Zigarettenmarktes und ein potenzielles Verbot von Aromen im Portfolio für brennbare Produkte ausgleichen könnte. Das Rating "overweight" spiegele BTIs starke kurzfristige Ertragsaussichten in einem unsicheren Umfeld wider.Die Analysten von Morgan Stanley haben die Coverage der ADR-Aktie von British American Tobacco mit "overweight" aufgenommen. Das Kursziel laute 38,00 USD. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze BAT ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAT ADR-Aktie:28,60 EUR +0,70% (01.11.2023, 10:50)