Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

35,84 EUR +0,25% (23.01.2023, 13:55)



London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

3.132,00 GBp +0,34% (23.01.2023, 13:57)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (23.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) unter die Lupe.Tabak-Aktien seien langweilig. Zumindest sei das die Auffassung vieler Anleger, die lieber auf Tech-Aktien setzen würden. Und damit hötten sie auch nicht unrecht, denn große Kurssprüngen könne man in diesem Sektor tatsächlich nicht erwarten. Dennoch gebe es zahlreiche Gründe, warum es Sinn mache Aktien wie BAT zu besitzen.Rauchen sei zweifellos gesundheitsschädlich. Dennoch dürfte die Zahl der weltweiten Raucher im Zeitraum von 2020 bis 2025 nur um 3,5% auf rund 956 Mio. Menschen sinken. Gleichzeitig könnte der Markt für Alternativprodukte wie E-Zigaretten bis 2027 auf ein Volumen von rund 28,2 Mrd. USD wachsen. Zusammen mit dem Tabakmarkt, der 2027 noch immer über 900 Mrd. USD erlösen dürfte, könnten die Tabakgrößen der Zukunft daher entspannt entgegen sehen. Weil die Unternehmen zudem Preiserhöhungen durchsetzen könnten und unter dem Strich die Zahl der Kunden fast konstant bleibe, dürfte sich das Dividendenwachstum der vergangenen Jahre weiter fortsetzen.Im Fall von British American Tobacco liege die Dividende derzeit bei rund 7%. Zudem habe das Unternehmen die Dividende 24 Jahre in Folge erhöht und auch für die kommenden Jahre würden die Analysten weitere Steigerungen prognostizieren.BAT sei ein Basisinvestment für Anleger, die auf hohe Dividenden setzen würden. Außerdem habe die Aktie gezeigt, dass sie einen guten Schutz gegen die Inflation darstelle. "Der Aktionär" behalte BAT auf seiner Empfehlungsliste, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze British American Tobacco-Aktie: