Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:



Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

31,02 EUR +1,04% (26.07.2023, 14:50)



London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

2.657,50 GBp +0,89% (26.07.2023, 14:54)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (26.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) unter die Lupe.Die Anzahl der Raucher sinke seit Jahren weltweit rapide. Den großen Tabakkonzernen mache das zu schaffen. Die Halbjahreszahlen von British American Tobacco würden zeigen, dass die Rauch-Alternativen des Lucky-Strike-Herstellers nachgefragt würden. Sei die Dividendenperle deshalb ein Investment wert?Der Umsatz von BAT mit potenziell risikoreduzierten Zigaretten-Alternativen sei im ersten Halbjahr um 29 Prozent auf fast 1,7 Mrd. Pfund geklettert. Eigenmarken wie der Tabakerhitzer glo sowie die E-Zigarette Vuse sollten bis 2025 dazu beitragen, dass der Erlös in dieser Sparte auf fünf Mrd. Pfund anwachse."In den neuen Kategorien machen wir große Fortschritte. Wir sind jetzt nahe an der Gewinnschwelle", kommentiere der neue Chef Tadeu Marroco. Er gehe davon aus, dass die Sparte mit neuen Produkten im kommenden Jahr profitabel werde.Konzernweit habe der Erlös im ersten Halbjahr um 4,4 Prozent auf 13,4 Mrd. Pfund (rund 15,6 Mrd. Euro) zugelegt. Währungsbereinigt habe das Plus 2,6 Prozent betragen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von knapp vier Mrd. Pfund übrig geblieben. Ein Jahr zuvor habe der Konzern wegen einer hohen Abschreibung auf das Russlandgeschäft nicht einmal die Hälfte ausgewiesen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link