Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:



Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

30,295 EUR +1,24% (02.06.2023, 17:35)



London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

25,705 GBP +0,51% (02.06.2023, 17:35)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (03.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) unter die Lupe.Das Papier des Tabak-Konzerns habe in den letzten Monaten einen schweren Stand an der Börse gehabt. Die BAT-Aktie habe seit Jahresbeginn um rund 24% nachgegeben. Jetzt halte die Investmentbank Barclays dagegen. Analyst Gaurav Jain habe zwar das Kursziel für die BAT-Aktie von 40 auf 33 GBP gesenkt, seine Einstufung laute jedoch "übergewichten". Neue Impulse erwarte Jain u.a. vom Auftaktstatement des neuen Konzernchefs Tadeu Marroco in der kommenden Woche.Zentrale Aufgabe für Marroco sei es, Herausforderungen wie Rauchverbote und den Trend zu rauchfreien Alternativen anzugehen. BAT habe in den vergangenen Jahren bereits in E-Zigaretten investiert. Weitere Anpassungen an Verbrauchertrends seien elementar.Traditionelles Rauchen werde zunehmend ersetzt. Gelinge es BAT, das Portfolio weiter zu diversifizieren, könne der Tabakkonzern auch langfristig in einer schwächelnden Branche gutes Geld verdienen. Die Zone zwischenumgerechnet 27,50 und 28,50 Euro stelle für die BAT-Aktie eine massive Unterstützungszone dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU