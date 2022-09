Pläne zu Steuersenkungen ohne gleichzeitige Reduzierung des Staatshaushalts, hätten dazu geführt, dass am Freitag die Talfahrt des Pfunds in einen freien Fall übergegangen sei. Anstatt Staatsausgaben zu streichen, sollten die Steuersenkungen durch eine gewaltige Kreditaufnahme finanziert werden, wie es sie seit 1972 nicht mehr gegeben habe.



Steuersenkungen seien gut für Wirtschaft und die Kaufkraft einer Währung, da der Staat gleichzeitig weniger Steuergelder zur Verschwendung erhalte. Diese Steuersenkungen werden jedoch durch eine Anhebung der Inflationssteuer über eine Kreditaufnahme finanziert, wodurch es keine Einschränkung des Staatshaushalts gibt, sodass es das Pfund Sterling nur weiter unter Druck bringen, während die Inflation nur noch weiter ansteigen wird, so Markus Blaschzok.



Erst einen Tag davor habe die Bank of England (BOE) ihre Zinssätze nur leicht um 50 Basispunkte angehoben, obwohl die Inflation im Vereinigten Königreich bei 9,9% liege und damit das Signal für mehr Inflation und eine weitere Währungsabwertung gegeben. Der Goldpreis in Britischen Pfund sei unterdessen auf 1.571 GPB angestiegen in der letzten Nacht, womit dieser auf seinem Allzeithoch gehandelt werde.



Der Japanische Yen sei in der letzten Woche auf 146 Yen je US-Dollar gefallen, womit der US-Dollar zum Yen seit Anfang 2021 um 40% habe ansteigen können. Die japanische Notenbank versuche weiterhin die Nullzinsen zu verteidigen, obwohl weltweit die Zinsen inflationsinduziert ansteigen würden. Vergangene Woche habe die BoJ eine Marktintervention versucht, die jedoch kläglich gescheitert sei und sie sich so zum Gespött gemacht habe. Man verkaufe aktuell US-Staatsanleihen, um sie in US-Dollar zu tauschen, die dann gegen Yen verkauft würden. Angesichts der starken Abwertung des Yen sei es wahrscheinlich, dass auch die Inflation in Japan ansteigen werde, während diese aktuell noch bei 3% liege. Dies dürfte den Anleihenmarkt unter Druck bringen. Inmitten einer globalen Rezession werde es der BoJ nicht gelingen, die Zinsen niedrig zu halten, weshalb ein Short auf japanische Staatsanleihen große Gewinne bringen dürfte, wenn die US-Notenbank ihre Interventionen aufgeben müsse. Viele Hedgefonds seien bereits in diesem Trade positioniert.



Der Verkauf von amerikanischen Staatsanleihen sorge dafür, dass deren Zinsen weiter ansteigen und somit die Aktienmärkte weiter unter Druck bringen würden, während der US-Dollar davon profitieren und weiter ansteigen könne.



Nach dem starken Anstieg des US-Dollars und den heftigen Verwerfungen am Devisenmarkt herrsche Panik an den Märkten. Es sei wahrscheinlich, dass Zentralbanken schon bald Dringlichkeitssitzungen halten würden, um am Devisen- und Zinsmarkt zu intervenieren. Der neue Zinsanhebungszyklus der US-Notenbank nähere sich damit seinem frühen Ende und man könnte schon bald neue Eingriffe in den Zinsmarkt sehen, der über eine später noch höhere Inflation erkauft werde. Dies werde extrem bullisch sein für den Goldpreis.



Die italienischen Staatsanleihen würden bereits bei 4,35% und die der Griechen bei 4,54% handeln, womit die Südländer bereits in Bedrängnis geraten würden. Die neue Regierung in Italien werde es in diesem Umfeld schwer haben, denn sie habe keine Chance das Land auf einen besseren Weg zu führen. Die unverhohlene, demokratiefeindliche Äußerung der EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen gegen die neue Regierung in Italien habe der polnische Premier als "skandalös" bezeichnet. Stoppe die EZB die Anleihenkäufe italienischer Staatsanleihen, so drohe ein Zerbrechen der EU und damit des Euro, womit der Goldpreis der einzig sichere Hafen wäre. Es gebe viele Risiken in den nächsten Jahren und bestenfalls werde der Euro seine Talfahrt gegen Gold weiter fortsetzen und stark an Kaufkraft verlieren. Es gebe aktuell unzählige Gründe Vermögen in Gold umzuschichten und so die Früchte eines Lebens zu sichern, um in den kommenden Krisenjahren zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern zu gehören. (27.09.2022/ac/a/m)





