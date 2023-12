Börsenplätze Bristol-Myers Squibb-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

46,45 EUR -0,32% (22.12.2023, 14:52)



NYSE-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

51,26 USD +0,59% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

US1101221083



WKN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

850501



Ticker-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BRM



NYSE-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BMY



Kurzprofil Bristol-Myers Squibb Company:



Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE-Symbol: BMY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen.



Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. (22.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bristol-Myers Squibb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bristol-Myers Squibb-Aktie (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE-Symbol: BMY) unter die Lupe.Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor drehe sich weiter. Am letzten Handelstag vor Weihnachten werde die Übernahme von Karuna Therapeutics durch Bristol-Myers Squibb verkündet. Investierte Anleger können sich einmal mehr über eine satte Prämie freuen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Und es sei davon auszugehen, dass demnächst weitere Deals folgen würden.Bristol-Myers Squibb wolle sich Karuna Therapeutics satte 14 Milliarden Dollar in Cash kosten lassen. Somit biete der Pharma-Gigant 330 Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von gut 53 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag bedeute.Bristol-Myers Squibb dürfte es vor allem auf den Produktkandidaten KarXT abgesehen haben. Karuna Therapeutics habe den Wirkstoff zur Behandlung von Schizophrenie entwickelt und stehe vor der ersten Marktzulassung für das Produkt. Solle heißen: Karuna Therapeutics generiere noch keine Produktumsätze.Apropos Schizophrenie: Vor Kurzem habe der US-Pharma-Riese die Übernahme von Cerevel Therapeutics angekündigt. Dieses Akquisitionsobjekt verfolge ebenfalls einen spannenden Ansatz zur Behandlung von Schizophrenie.Mit Turning Point Therapeutics und Mirati Therapeutics habe sich Bristol-Myers Squibb in den zurückliegenden Quartalen bereits im aussichtsreichen Bereich der Präzisionsonkologie verstärkt.Bristol-Myers Squibb kaufe sich anorganisches Wachstum erneut für viel Geld ein. Vorbörslich verliere das Papier nach der Ankündigung des Deals etwa 1,7 Prozent an Wert. DER AKTIONÄR rate weiter von einem Einstieg bei dem Pharma-Titel ab. Wer bei Karuna Therapeutics investiert ist, kann das Übernahmeangebot annehmen oder in der Nähe des Übernahmepreises von 330 Dollar verkaufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link