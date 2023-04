Börsenplätze Bristol-Myers Squibb-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

63,70 EUR -0,16% (20.04.2023, 11:30)



NYSE-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

69,86 USD -0,53% (19.04.2023)



ISIN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

US1101221083



WKN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

850501



Ticker-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BRM



NYSE Ticker-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BMY



Kurzprofil Bristol-Myers Squibb Company:



Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen.



Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. (20.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bristol-Myers Squibb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bristol-Myers Squibb-Aktie (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) unter die Lupe.Big Pharma sei auf der Suche nach aussichtsreichen Plattformen und Substanzen, um langfristig auf einem nachhaltigen Wachstumspfad zu bleiben. Denn viele Patente würden in den kommenden Jahren auslaufen - so auch bei Bristol-Myers Squibb. Die Amerikaner seien nun in der Landeshauptstadt München fündig geworden.Bristol-Myers Squibb gehe eine strategische Lizenzvereinbarung mit der Tubulis GmbH ein. Das Ziel der Zusammenarbeit bestehe darin, differenzierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) zu entwickeln.Tubulis erhalte eine Vorauszahlung in Höhe von 22,75 Millionen Dollar und habe die Aussicht auf Meilensteinzahlungen, die sich im Best-case auf über eine Milliarde Dollar belaufen würden. Zusätzlich könnten die Münchener gestaffelte Lizenzgebühren auf mögliche Nettoproduktumsätze erhalten.Bristol-Myers Squibb erhalte im Gegenzug einen exklusiven Zugang zur patentgeschützter P5-Konjugations- und Tubutecan-Plattform von Tubulis. P5 und Tubutecan würden demnach die Herstellung ultrastabiler ADCs ermöglichen.Der Firmenlenker ergänze: "Wir sind bestrebt, die onkologischen Behandlungsparadigmen zu verändern und bessere Ergebnisse für Krebspatienten zu erzielen. Der Zusammenschluss mit BMS, einem weltweit führenden Onkologie-Unternehmen, ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels."Bristol-Myers Squibb bleibe aktiv und habe mit der nicht notierten Tubulis einen hochinteressanten Deal eingefädelt. Die Aktie befindet sich allerdings derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. Im amerikanischen Pharma-Bereich lohne sich hingegen derzeit ein Blick auf das Papier von Merck & Co. Der Konkurrent habe für Kurzem mit der Übernahme von Prometheus Biosciences für Schlagzeilen gesorgt. (Analyse vom 20.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link