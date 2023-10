Tradegate-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

53,40 EUR -0,19% (09.10.2023, 08:19)



NYSE-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

56,66 USD +0,43% (07.10.2023, 22:00)



ISIN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

US1101221083



WKN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

850501



Ticker-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BRM



NYSE Ticker-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BMY



Kurzprofil Bristol-Myers Squibb Company:



Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen.



Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. (09.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bristol-Myers Squibb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bristol-Myers Squibb-Aktie (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) unter die Lupe.Bereits in der vorangegangenen Handelswoche hätten sich frische Übernahmegerüchte rund um den Präzisionsonkologie-Spezialisten Mirati Therapeutics gehalten. Konkret sei Sanofi entsprechendes Interesse am Biotech-Unternehmen nachgesagt worden. Doch nun schlage ein anderer Pharma-Konzern bei Mirati zu: Bristol-Myers Squibb.Die Amerikaner würden je Mirati-Aktie 58 USD auf den Tisch legen, was das Übernahmeobjekt mit 4,8 Mrd. USD bewerte. Der Kaufpreis könnte aber noch bis zu 1 Mrd. USD höher ausfallen, wenn die Bedingungen für die sogenannten "Contingent Value Rights" erfüllt würden. Hierbei handele es sich um ein erfolgsabhängiges Recht auf eine zuvor definierte Nachzahlung.Das Gros der Mirati-Pipeline decke derzeit die Substanz Adagrasib (Krazati) ab. Diese adressiere KRAS-G12C-Mutationen, die in verschiedenen Tumoren vorkommen. Darüber hinaus wolle Mirati - und nach dem erfolgreichen Abschluss einer Transaktion auch der Aufkäufer Bristol-Myers Squibb - weitere präzisionsonkologische Ansätze zur Marktreife führen.Mit der geplanten Mirati-Übernahme stärke der Pharma-Riese Bristol-Myers Squibb sein Portfolio an Krebsmedikamenten. Erst im Juni 2022 hätten sich die Amerikaner mit Turning Point Therapeutics einen anderen Spezialisten auf dem Gebiet der Präzisionsonkologie unter den Nagel gerissen. Diese Transaktion habe sich das Unternehmen satte 4,1 Mrd. USD kosten lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bristol-Myers Squibb-Aktie: