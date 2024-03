Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bristol-Myers Squibb Company:



Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE-Symbol: BMY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen.



Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit AstraZeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. (14.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bristol-Myers Squibb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE-Symbol: BMY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Markt für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, den sogenannten ADCs, bleibe siedend heiß. In den USA habe es in den vergangenen Quartalen in diesem Bereich milliardenschwere Übernahmen wie die von Seagen durch Pfizer ( ISIN US7170811035 WKN 852009 ) oder Immunogen durch AbbVie ( ISIN US00287Y1091 WKN A1J84E ) gegeben. Und auch in Deutschland sei das Interesse an ADC-Playern groß. Unter anderem habe Tubulis aus München nun hochkarätige Investoren an Bord geholt.Im Rahmen einer Serie-B2-Finanzierungsrunde habe die Biotech-Gesellschaft satte 128 Millionen Euro einsammeln können, mit der die klinische Entwicklung der ADC-Pipeline zur Behandlung von soliden Tumoren von Tubulis beschleunigt werden solle. Zu den Geldgebern würden neben EQT Life Sciences und Nextech Invest auch Investoren wie Andera Partners oder der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec gehören."Wir sind sehr zufrieden mit unserer jüngsten Finanzierungsrunde und werden auch in Zukunft alle möglichen Finanzierungsoptionen im Hinblick auf unseren Kapitalbedarf und das Marktumfeld prüfen. Ein Börsengang ist somit immer eine Option für ein Biotech-Unternehmen wie Tubulis", so Tubulis-CEO, Dominik Schumacher, gegenüber dem "Aktionär"."Noch befinden wir uns in der Präklinik, bereiten jedoch alles für den Beginn der ersten klinischen Studie dieses Jahr vor. Wir wollen zunächst zwei Lead-Assets in die klinische Entwicklung überführen. Die bisherigen Ergebnisse sind sehr ermutigend", ergänze der Firmenlenker. Der Fokus von Tubulis liege derzeit auf den beiden Leitsubstanzen TUB-040 und TUB-030.Doch was mache den Ansatz von Tubulis so interessant? "Einige von den Kernproblemen, die bei diesen sogenannten ADCs auftreten, haben wir mit unseren firmeneigenen Plattformen in den Griff bekommen. Dazu gehört auch die Stabilität der Konjugate", meine Schumacher. "Denn bevor die ADCs den Tumor erreicht haben, ist bei den etwas älteren Präparaten, der Wirkstoff im Körper oft bereits verloren gegangen. Das hat zu einer hohen Toxizität geführt."Auf die Frage, welche Alleinstellungsmerkmale Tubulis mitbringe, erkläre der CEO: "Wir wollen eine hohe Flexibilität haben, wenn wir ein ADC designen und die unterschiedlichen Komponenten zusammenfügen. Die Plattformen von Tubulis ermöglichen das. Das hebt uns von vielen Konkurrenten ab."Tubulis sei (noch) nicht börsennotiert und in einem frühen Stadium der klinischen Entwicklung. Die Ansätze des Unternehmens seien allerdings hochinteressant und hätten nach Bristol-Myers Squibb als Partner viele Top-Investoren auf den Plan gerufen. "Der Aktionär" wird die spannende Story um die deutsche Biotech-Gesellschaft weiter begleiten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2024)