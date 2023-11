NYSE-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

49,58 USD -2,48% (20.11.2023, 15:44)



ISIN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

US1101221083



WKN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

850501



Ticker-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BRM



NYSE-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BMY



Kurzprofil Bristol-Myers Squibb Company:



Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE-Symbol: BMY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen.



Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Bristol-Myers Squibb-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE-Symbol: BMY) weiterhin mit "equal-weight" ein.Barclays stelel fest, dass Bayer am Sonntag bekannt gegeben habe, dass es seine große Phase-3-Studie OCEANIC-AF zu seinem oralen Faktor-XIa-Inhibitor Asundexian bei Vorhofflimmern oder AFib abgebrochen habe, nachdem die laufende Überwachung eine geringere Wirksamkeit im Vergleich zu Eliquis gezeigt habe. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Faktor-XIa-Programm Milvexian von Bristol-Myers bei AFib aufgrund ähnlicher Wirkmechanismen, Phase-2-Ergebnisse bei anderen Indikationen und Phase-3-Studiendesigns negativ bewertet werde.Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen den Faktor-XIa-Programmen und dem Mangel an risikomindernden früheren Phase-2-Daten bei Vorhofflimmern mit Milvexian erwarte das Unternehmen, dass eine eher negative Sichtweise auf LIBREXIA-AF vorherrschen werde, zumindest bis die Studie weiter fortgeschritten sei, ohne gestoppt zu werden, so Barclays gegenüber Investoren.Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Bristol-Myers Squibb weiterhin mit "equal-weight" ein. Das Kursziel verbleibe bei 51 USD. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Bristol-Myers Squibb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:45,50 EUR -2,47% (20.11.2023, 15:59)