33,82 EUR +2,83% (04.03.2024, 14:48)



35,63 USD +4,33% (01.03.2024, 22:00)



US10806X1028



A2PLX7



2CL



BBIO



Kurzprofil BridgeBio Pharma Inc.:



BridgeBio Pharma (ISIN: US10806X1028, WKN: A2PLX7, Ticker-Symbol: 2CL, NASDAQ-Symbol: BBIO) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Erprobung und Bereitstellung von innovativen Medikamenten zur Behandlung von Patienten, die an genetisch bedingten Krankheiten und Krebserkrankungen leiden, die eindeutig genetisch bedingt sind. Die Entwicklungsprogramme des Unternehmens reichen von der frühen Forschung bis zu fortgeschrittenen klinischen Studien. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BridgeBio Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BridgeBio Pharma Inc. (ISIN: US10806X1028, WKN: A2PLX7, Ticker-Symbol: 2CL, NASDAQ-Symbol: BBIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BridgeBio könne zum Wochenstart deutlich zulegen. Das Papier profitiere von einem Lizenzdeal mit dem deutschen Chemie- und Pharmakonzern Bayer. Es gehe dabei um eine exklusive Lizenz zur Vermarktung eines Medikaments gegen Herzkrankheiten in Europa, die BridgeBio Bayer erteilt habe.BridgeBio erhalte bis zu 310 Millionen Dollar, bestehend aus Vorauszahlungen und kurzfristigen Meilensteinzahlungen sowie weiteren nicht genannten Umsatzmeilensteinen. Der US-Arzneimittelhersteller erhalte außerdem gestaffelte Lizenzgebühren auf den Verkauf von Acoramidis in Europa, so die Nachrichtenagentur Reuters in einer Mitteilung.Das experimentelle Medikament Acoramidis werde zur oralen Behandlung der Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) entwickelt. Die Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie sei eine seltene, progressive und lebensbedrohliche Erkrankung, die durch die extrazelluläre Ablagerung von unlöslichen Amyloidfibrillen im Herzmuskel charakterisiert sei. Bedingt durch die Amyloid-Ablagerungen komme es zu strukturellen und funktionellen Veränderungen des Herzmuskels, die sich letztendlich in Form einer restriktiven Kardiomyopathie manifestieren würden. Die ATTR-CM könne meist innerhalb weniger Jahre zum Tod führen.BridgeBio habe darüber hinaus noch weitere interessante Projekte in der Pipeline. Große Hoffnungen würden beispielsweise auch auf Infigratinib ruhen, das zur Behandlung von Achondroplasie (Kleinwuchs) eingesetzt werden solle. Die Therapie, der Blockbuster-Potenzial beigemessen werde, befinde sich in der entscheidenden Phase der Entwicklung.Die Aktie von BridgeBio gewinne gegen Mittag auf der Handelsplattform Tradegate gut fünf Prozent. "Der Aktionär" bleibt für den Wert zuversichtlich, Anleger können bei dem Wert weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BridgeBio Pharma-Aktie. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link