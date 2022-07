Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es auch am Montag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei auf der Unterstützung bei 106,00 USD erneut leicht aufwärts bewegt.



Wenn sich Brent oberhalb der 106,00 USD halten könne, sei darüber jederzeit ein Anstieg in Richtung 111,14 USD und später zum Abwärtstrend bei 113,00 USD möglich. Ein klarer Bruch der 106,00 USD dürfte hingegen eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung in Richtung der 100,87 USD nach sich ziehen. (12.07.2022/ac/a/m)



