Paris (www.aktiencheck.de) - Brent geriet im gestrigen Handel etwas unter Druck und fiel auf ein Tagestief bei 102,86 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit diesem Rückfall sei Brent an einer wichtigen inneren Trendlinie gescheitert. Heute Nacht komme es zu weiteren, aber nur minimalen Abgaben. Die nächste wichtige Unterstützung liege bei 97,92 USD. Diese könnte Brent in Kürze anlaufen. Ein neues Kaufsignal sei nach dem gestrigen Rückfall ein gutes Stück entfernt. Dafür müsste Brent über 109,08 USD ausbrechen. Dann wäre ein Anstieg gen 115,60 USD oder an den Abwärtstrend seit März 2022 bei aktuell 122,36 USD möglich. (02.08.2022/ac/a/m)





