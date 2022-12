Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, so die Analysten der DekaBank.Die hohe Inflation und die dadurch ausgelöste geldpolitische Straffung der Notenbanken würden drohen zu einer konjunkturellen Bremse zu werden. In den USA belaste vor allem die Geldpolitik die Konjunktur, in Europa sei es vielmehr die Energiekrise. In der Folge würden diese beiden Wirtschaftsräume im Winterhalbjahr 2022/23 in eine Rezession rutschen, die deren Ölnachfrage dämpfen werde. Auch Chinas Wirtschaft wachse im Prognosezeitraum aufgrund anhaltender inländischer Probleme nur unterdurchschnittlich. Die Länder der OPEC+ würden als Reaktion auf die schwache Ölnachfrage ihre Rohölförderung weiter zurückfahren, um ein Überangebot am globalen Ölmarkt zu verhindern und um sich gegen weitere Preisrückgänge zu stemmen. Aufgrund der Sanktionen im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine werde Russland versuchen, seine Öllieferungen in Richtung Asien umzuleiten.Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, für den Rohölmarkt eine wichtige Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe mittelfristig die Aufwärtsrisiken beim Ölpreis. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Energieträger stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Ausgabe Dezember 2022) (09.12.2022/ac/a/m)