16:30 - US-Ölvorräte nach Angaben der EIA. Erwartungen: -0,55 Millionen Barrel gegenüber 10,1 Millionen Barrel zuvor



Benzinvorräte. Erwartete Entwicklung: - 0,1 Millionen Barrel Rückgang gegenüber -1,3 Millionen Barrel zuvor

Vorräte an Destillaten. Erwartungen: - 1 Mio. Barrel gegenüber - 1,8 Mio. Barrel zuvor



Im Moment gewinne WTI leicht - nur 0,7% gegenüber Brent, aber die Situation könne sich in den nächsten Stunden ändern. Aus technischer Sicht sei auf dem H4-Chart von OIL.WTI ein Angriff auf die Widerstandszone bei 88,30 USD zu beobachten.



Im Falle eines Durchbruchs über diese Zone könnte man von einer Rückkehr in den Aufwärtskanal sprechen, was sogar den Weg für einen Angriff auf die jüngsten Höchststände bei 94,70 USD öffnen könnte. Sollte der Kurs hingegen vom Widerstand bei 88,30 USD abprallen und unter den durchschnittlichen EMA100 zurückkehren, bestünde die Chance, die Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 81,65 USD wieder aufzunehmen.



Diese Stelle ergebe sich aus früheren Kursreaktionen und der Messung des 50%-FIbonacci-Retracements der letzten Aufwärtswelle, ausgehend von den Tiefstständen von Ende Juni.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Öl wird heute höher gehandelt, wobei die Sorte Brent aufgrund der Besorgnis über den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten auf über 92 USD pro Barrel steigt, so die Experten von XTB.Infolge der Raketenexplosion seien im Al Ahli Baptist Hospital mehrere hundert Zivilisten getötet worden, was sowohl in Israel als auch in den arabischen Staaten zu heftigen Reaktionen geführt habe - beide Seiten würden sich nun gegenseitig beschuldigen, und es sei unklar, wer für die Tragödie verantwortlich sei. Präsident Biden sei schließlich heute in Israel gelandet und habe seine Unterstützung für das Land zum Ausdruck gebracht, wobei er auch signalisierte, dass die IDF wahrscheinlich nicht für die Tragödie im Al-Ahli-Krankenhaus verantwortlich sei. Darüber hinaus habe ein Sprecher der israelischen Armee Bild- und Kartenmaterial veröffentlicht, das angeblich beweise, dass die Explosion durch eine dschihadistische Rakete verursacht worden sei.Die Unterstützung Israels durch die USA könnte die Reaktionen der arabischen Staaten, darunter Iran und Ägypten, verschärfen und die Unruhen in der Region verstärken. Darüber hinaus hätten die gestrigen US-Rohöllagerbestände laut API einen Rückgang von 4,38 Millionen Barrel gegenüber einem starken Anstieg von 12,94 Millionen Barrel in der vergangenen Woche gezeigt.Auch im Zusammenhang mit diesem Bericht würden die Markterwartungen auf einen leichten Rückgang der Lagerbestände hindeuten - eine Überraschung in die andere Richtung könnte den Aufwärtsdruck auf die Ölpreise weiter erhöhen.