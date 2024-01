Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag zunächst wieder nach unten, nachdem die Hochs des Vortages leicht überschritten wurden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es setze eine Konsolidierung der Ausbruchsbewegung ein.



Eine Fortsetzung des Pullbacks in Richtung der 80,93-80,48 USD sei zunächst möglich. Hier biete sich die Chance, die Ausbruchsbewegung zu bestätigen und den Anstieg wieder aufzunehmen. Spielraum wäre anschließend bis in den Bereich 83,74-84,51 USD gegeben. Sollte Brent jedoch unter die 80,48 USD rutschen, drohe schnell wieder ein Rückfall bis 77,77 USD. (30.01.2024/ac/a/m)



