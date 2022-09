Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch entsprechend des favorisierten Szenarios weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es unterhalb der 93,00 USD zu einem dynamischen Rückfall gekommen.



Weitere Abgaben seien bei Brent zunächst möglich. Spielraum sei bis in den Bereich der 86,72 USD vorhanden. Werde diese Unterstützung erreicht, könnte eine deutlichere Gegenbewegung anstehen. Bullisch werde es jedoch erst wieder oberhalb der 93,00 USD, was abzuwarten bleibe. Falle Brent auch unter die 86,72 USD zurück, könnten 80,00 USD auf Sicht der kommenden Handelstage erreichbar werden. (08.09.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.