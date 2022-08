Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich auch am Freitag noch einmal nach oben schieben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien jedoch erneut im Bereich des mittelfristigen Abwärtstrends nicht weiter gekommen, um zuletzt wieder zur Unterstützung bei 95,93 USD zu fallen.



Es biete sich ausgehend vom Abwärtstrend jederzeit die Möglichkeit weiter fallender Notierungen. Abgaben bis in den Bereich 93,00 USD könnten direkt folgen. Rutsche Brent unter dieses Niveau ab, seien auch Abgaben bis in den Bereich der 90,20 USD schnell möglich. Erst oberhalb der 99,00 USD helle sich das Chartbild nachhaltig auf. (22.08.2022/ac/a/m)



