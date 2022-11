Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag im Handelsverlauf wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Unterstützung bei 93,00 USD habe zunächst Wirkung gezeigt, jedoch sei der Kursverlauf am Abwärtstrend der Vortage erneute zurückgerutscht.



Weitere Abgaben seien bei Brent nach dem Test des Abwärtstrends möglich. Sollte es dabei auch unter die 92,00 USD zurückgehen, könnte eine Beschleunigung in Richtung der 89,00 USD anstehen. Erst oberhalb der 97,90 USD würden sich klar bullische Signale bieten, welche auch schnell wieder bis 100,69 USD führen dürften. (16.11.2022/ac/a/m)





