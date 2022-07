Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag zeitweise stark abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem leichten Rückfall unter die bei 97,92 USD liegende Unterstützung gekommen, was ein starkes bullisches Reversal nach sich gezogen habe.



Weitere Kursgewinne seien bei Brent in Richtung der 105,55 USD möglich, sollte der Abwärtstrend im Bereich 103,00 USD durchbrochen werden. Im weiteren Verlauf könnten dann auch nochmals 109,69 USD erreichbar werden. Noch sei der Abwärtstrend der Vorwochen aber aktiv, was Abgaben bis 97,92 USD und später 96,00 USD nach sich ziehen könnte. (15.07.2022/ac/a/m)



