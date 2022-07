Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Freitag bereits wieder nach oben, sodass der steilere Abwärtstrend der Vortage durchbrochen werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Tendenz habe sich zuletzt fortgesetzt.



Mit dem Verlassen des Abwärtstrends sei eine stärkere Zwischenerholung bei Brent möglich. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 105,55 USD. Werde diese Hürde überwunden, könnten auf Sicht der kommenden Handelstage auch nochmals 109,69 USD erreichbar werden. Abgaben unter 99,00 USD würden hingegen zu vermeiden bleiben, da dies den Kursverlauf wieder in Richtung 96,00 USD kurzfristig drücken könnte. (18.07.2022/ac/a/m)



