Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es auch am Donnerstag weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen bis zur Unterstützung bei 81,18 USD bewegt, bevor eine schnelle Gegenbewegung habe eingeleitet werden können.



Weitere Abgaben seien bei Brent kurzfristig möglich. Spielraum biete sich bis in den Bereich des Aufwärtstrends der Vormonate bei derzeit 80,15 USD. Rutsche Brent direkt unter dieses Niveau, seien auch Abgaben bis 77,38 USD möglich. Erst der Ausbruch über 84,00 USD würde das Chartbild kurzfristig wieder aufhellen und einen Anstieg in Richtung 88,00 USD ermöglichen. (03.02.2023/ac/a/m)





