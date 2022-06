Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag konnte der Ölpreis den Anstieg stark fortsetzen und auch wieder über die 115,77 USD ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt sei es jedoch zu einem moderaten Pullback gekommen.



Der Rücksetzer könnte sich zunächst noch fortsetzen und den Kursverlauf in Richtung des steileren Intraday-Aufwärtstrend führen. Dieser bilde derzeit bei 114,00 USD eine Unterstützung. Insgesamt biete sich nach dem Ausbruch über 115,60-115,77 USD die Chance, die Rally weiter in Richtung 122,92 USD auszudehnen. (29.06.2022/ac/a/m)



