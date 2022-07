Paris (www.aktiencheck.de) - Brent zog gestern zunächst weiter an und erreichte eine wichtige innere Trendlinie bei aktuell 108,74 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei Brent leicht nach unten abgeprallt. In nächtlichen Handel werde dieser Abpraller fortgesetzt.



Der Abpraller könnte in eine kurzfristige Abwärtsbewegung münden. Diese Abwärtsbewegung könnte Brent in Richtung 97,92 USD führen. Mit einem Ausbruch über die innere Trendlinie könnte sich Brent allerdings weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen. Ein Anstieg in Richtung 115,60 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit März 2022 bei aktuell 122,59 USD wäre dann möglich. (29.07.2022/ac/a/m)



