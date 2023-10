Paris (www.aktiencheck.de) - Brent-Ölpreis-Chartanalyse der BNP Paribas:Im Handelsverlauf sei ein ausgedehnter Anstieg geslungen, welcher jedoch am gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend nochmals zum Erliegen gekommen sei.AusblickWeitere Kursgewinne seien bei einer Rückeroberung des Aufwärtstrends und Kursgewinnen oberhalb der 92,50 USD möglich und könnten Brent wieder zu den Hochs bei 95,12 USD führen. Zunächst müsse aber einkalkuliert werden, dass der Ölpreis am gebrochenen Aufwärtstrend wieder zurückfalle. Abgaben unter 88,00 USD sollten möglichst vermieden werden, da in diesem Fall die Gefahr bestehe, dass sie die Erholung der Vorwochen als bärische Flagge darstelle. (20.10.2023/ac/a/m)