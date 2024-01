Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Mittwoch weiter nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die leichte Aufwärtstendenz habe die Notierungen bis zur Hürde bei 80,48 USD geführt, welche als Widerstand weiterhin aktiv sei.



Eine kleine Richtungsentscheidung werde jetzt nötig. Schaffe es Brent über die Widerstandszone bei 80,48-80,93 USD, öffne sich der Weg weiter in Richtung der 84,51 USD. Ein Scheitern an der Hürde berge bereits unterhalb des mehrtägigen Aufwärtstrends bei 78,90 USD die Gefahr, weiter abzurutschen. Spielraum sei bis 77,00 USD in diesem Fall schon kurzfristig gegeben. (25.01.2024/ac/a/m)



