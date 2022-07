Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es an den Vortagen zunächst seitwärts innerhalb einer voran, am Dienstag wurden die Zwischengewinne aber wieder abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe direkt ein neues Zwischentief erreicht.



Weitere Abgaben bis in den Bereich der 97,92 USD seien zunächst möglich. Hier biete sich die Chance, eine stärkere Gegenbewegung einzuleiten. Zunächst besitze der Ölpreis noch die Chance, intraday eine moderate Erholung zu starten. Sollten auch 97,92 USD durchbrochen werden, würden umfassendere Abgaben bis in den Bereich 90,20 USD drohen. (13.07.2022/ac/a/m)



