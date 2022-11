Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte am Mittwoch in der Summe weiter zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen zum Tief der Vortage bewegt, bei allerdings insgesamt nachlassendem Verkaufsdruck.



Weitere Abgaben seien bei Brent jederzeit möglich. Spielraum wäre bis in den Bereich der 89,04 USD gegeben, sollten die 92,25 USD deutlicher unterschritten werden. Auch ein Rücklauf bis zum Tief bei 83,42 USD wäre dann auf Sicht weniger Wochen drin. Die Konsolidierung der Vortage könnte sich aber noch als bullische Flagge darstellen. Bullisch werde es entsprechend oberhalb der 95,00 USD. (17.11.2022/ac/a/m)



