Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich auch am Mittwoch weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich der Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends nachhaltig durchgesetzt.



Eine Gegenbewegung sei im Handelsverlauf zunächst möglich, der Spielraum sei jedoch bis in den Bereich der 107,50 USD relativ begrenzt. Davon ausgehend seien weitere Abgaben wahrscheinlicher. Auf der Unterseite seien Abgaben bis in den Bereich 99,05 USD und später bis 97,92 USD möglich. Ausgehend von dieser Unterstützungszone könnte dann ein Pullback anstehen. (07.07.2022/ac/a/m)





