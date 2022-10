Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen konstant seitwärts und konnte sich am Mittwoch aus dieser Bewegung nach oben lösen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es gelinge auch ein knapper Ausbruch über die 95,50 USD.



Weitere Kursgewinne seien nach dem Verlassen der Seitwärtsbewegung möglich. Dabei biete sich Spielraum bis in den Bereich der 99,20 USD, bevor hier wieder ein Rücksetzer möglich werde. Schaffe es Brent auch über 99,20 USD, werde der Weg mittelfristig nach oben frei. Abgaben unter 89,50 USD sollten vermieden werden, um das Chartbild nicht wieder einzutrüben. (27.10.2022/ac/a/m)



