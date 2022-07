Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Dienstag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei nicht über das Vortageshoch hinausbewegt.



Aus der kleinen Konsolidierung heraus könnte sich der Ölpreis durchaus weiter nach oben absetzen. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 109,70 USD. Diesem Niveau nähere sich der mehrwöchige Abwärtstrend, welcher im Anschluss wieder nach unten drücken könnte. Würden die Notierungen unter die 104,45 USD zurückrutschen, drohe ein stärkerer Kursrückgang bis in den Bereich 99,00 USD. Erst oberhalb der 111,14 USD wird der Weg nach oben freier. (21.07.2022/ac/a/m)





