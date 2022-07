Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag bereits wieder deutlicher abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem klaren Bruch des mehrtägigen Aufwärtstrends gekommen.



Im Handelsverlauf werde eine Zwischenerholung jederzeit möglich. Der gegebene Trendbruch berge jedoch die Gefahr, weiter in Richtung der 107,50 USD zu rutschen. Kippe Brent auch unter dieses Niveau, wäre ein Verkaufssignal in Richtung 97,92 USD wieder möglich. Erst oberhalb der 119,58 USD würden sich aus aktueller Sicht neue Kaufsignale bieten. (01.07.2022/ac/a/m)



