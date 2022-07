Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem klaren Bruch des mehrwöchig steileren Abwärtstrends sowie auch zum Überwinden der Hürde bei 105,55 USD gekommen.



Weitere Kursgewinne seien bei Brent jederzeit möglich. Es biete sich hier Spielraum bis in den Bereich der 109,69 USD. Spätestens im Bereich 111,14 USD sowie am dort liegenden Abwärtstrend müsse ein weiterer Rücksetzer einkalkuliert werden. Rutsche der Ölpreis direkt unter 104,00 USD, könnte die Korrektur wieder aufgenommen werden. (19.07.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.