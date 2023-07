Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Dienstag direkt weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich ausgehend von der überwundenen Hürde bei 77,22 USD über die 78,65 USD hinausbewegen können.



Weitere Kursgewinne seien in Richtung der 80,50 USD jederzeit möglich. Davon ausgehend könnte ein Pullback anstehen. Übergeordnet könnte es anschließend in Richtung 83,03 USD nach oben gehen. Rutsche Brent nochmals unter 78,65 USD, sei ein weiterer Pullback bis 77,22 USD drin. Erst darunter werde es wieder bärischer. (12.07.2023/ac/a/m)



