Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag im weiteren Handelsverlauf schnell wieder fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei ausgehend vom Aufwärtstrend wieder nach oben bewegt.



Es sei innerhalb der Aufwärtsbewegung nur geringer Kaufdruck aufgekommen, sodass auch jederzeit ein weiterer Test des Aufwärtstrends erfolgen könnte. Rutsche Brent wieder unter 75,00 USD, drohe eine weitere Korrektur bis in den Bereich der 73,55 USD. Erst oberhalb der 77,53 USD würden sich neue klare Kaufsignale bieten, was abzuwarten bleibe. (23.05.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.