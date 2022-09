Paris (www.aktiencheck.de) - Brent-Ölpreis-Chartanalyse der BNP Paribas:



Rückblick: Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag bereits wieder stark nach oben und konnte einen Pullback an die durchbrochene Unterstützung bei 93,00 USD ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick: Nachdem Brent sich auch durch den Abwärtstrend der Vortage bewegt habe, biete sich die Chance, die Gegenbewegung noch leicht auszudehnen. Im Einzugsbereich der 93,00 USD könnte die Abwärtsbewegung aber anschließend wieder aufgenommen werden. Abgaben bis in den Bereich 87,92 USD würden jederzeit möglich bleiben. Erst oberhalb der 97,79 USD helle sich das Chartbild nachhaltig auf. (12.09.2022/ac/a/m)



