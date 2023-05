Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag wieder klar nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem Scheitern an der Hürde bei 77,53 USD gekommen. Abgaben bis zum Aufwärtstrend der Vorwochen seien direkt erfolgt.



Nachdem der Aufwärtstrend der Vorwochen bereits leicht verletzt worden sei, bestehe die Gefahr weiterer Abgaben. Es biete sich die Möglichkeit, die Korrektur in Richtung der 73,55 USD auszudehnen. Ausgehend von dieser Unterstützung sei eine Gegenbewegung erneut zu erwarten. Ein Rücklauf unter 73,55 USD sei zu vermeiden, da dies weitere Abgaben bis 69,54 USD einleiten dürfte. (22.05.2023/ac/a/m)



