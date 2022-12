Paris (www.aktiencheck.de) - Die Erholung setzte sich bei Brent auch am Mittwoch fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei würden sich die Notierungen dem mehrwöchigen Abwärtstrend weiter annähern und hätten bereits die bei 83,42 USD liegende alte Widerstandsmarke erreicht.



Ausgehend von der Widerstandszone zwischen 83,42 USD und 85,31 USD sowie dem mehrwöchigen Abwärtstrend, sei ein Ende der Erholung möglich. Rutsche Brent dabei wieder unter 80,00 USD zurück, könnte die Abwärtsbewegung in Richtung 75,19 USD wieder aufgenommen werden. Alternativ werde der Weg oberhalb der 85,31 USD relativ frei, was eine größere Erholung bis 90,17 USD ermöglichen könnte. (15.12.2022/ac/a/m)





