Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Donnerstag wieder erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Verluste des Vortages seien ausgeglichen worden, sodass die Widerstandsmarke bei 107,50 USD habe erreicht werden können.



Die eingeleitete dynamische Erholung könnte zunächst noch ausgedehnt werden. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 111,14 USD. Rutsche Brent davon ausgehend wieder zurück, könnten dies Tiefs erneut erreichbar sein. Bereits unterhalb der 106,00 USD könnte sich das Chartbild direkt eintrüben und einen Rutsch in Richtung der 100,87 USD ermöglichen. (08.07.2022/ac/a/m)



