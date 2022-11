Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Freitag nicht stabilisieren und setzte die Abwärtstendenz bei zunehmender Dynamik fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Rückfall unter die bei 89,00 USD liegende Unterstützungszone gekommen.



Ein direkter Rückfall bis in den Bereich der 83,42 USD werde somit bei Brent wieder möglich. Werde dieses Niveau erreicht, könnte davon ausgehend auch wieder eine klare Gegenbewegung erfolgen. Unterhalb der 83,42 USD würde sich der Weg hingegen in Richtung 80,00 USD öffnen. Erst oberhalb der 89,06 USD biete sich die Chance einer stärkeren Erholung. (21.11.2022/ac/a/m)





