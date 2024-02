Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konsolidierte im gestrigen Handel, verteidigte aber den EMA50 Stunde und schob sich wieder in Richtung des EMA200 Stunde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Wenn auch wenig dynamisch, sei es in den Nachtstunden gelungen, diesen gleitenden Durchschnitt und das Hoch bei 79,30 USD hinter sich zu lassen.



Etabliere sich der Ölpreis über 79,30 USD, wäre die Chance für die Bullen gegeben, auch den Bereich um 80 USD anzusteuern, wo neben einer Abwärtstrendlinie eine horizontale Hürde warte. Im Tageschart wäre aber selbst dann noch kein Befreiungsschlag gelungen. Falle der Rohstoff dagegen wieder deutlich unter den EMA200 Stunde zurück, könnte eine weitere Abwärtswelle in Richtung des EMA50 Stunde erfolgen. (08.02.2024/ac/a/m)



